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أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته عازمة على تحرير مناطق جديدة في سوريا قريباً وبسط الأمن فيها، وألمح إلى احتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية؛ لتشمل سنجار العراقية.

وأكد الرئيس التركي في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في ولاية طرابزون شمال شرقي البلاد، "إن الحكومة قامت بتسريع جهودها العسكرية والدبلوماسية لتفادي وقوع كارثة في محافظة إدلب السورية على غرار ما حصل في المناطق الأخرى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار أردوغان إلى أن قرابة ربع مليون سوري، عادوا من تركيا إلى مناطق في سوريا، بسط الجيش التركي الأمن فيها خلال عملياته العسكرية السابقة.

وقال: "إن الخطة التي وضعتها أنقرة لتطهير المناطق الحدودية من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" المصنف تنظيماً إرهابياً من قبل أنقرة تقضي "بإنقاذ (منطقة) قنديل العراقية من تحويلها إلى بؤر للإرهاب، وقد تشمل سنجار إذا اقتضت الضرورة".

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