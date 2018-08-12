(الكابينت) يُنهي اجتماعه بشأن قطاع غزة بعد أربع ساعات





وأشار الموقع ذاته، إلى أن الاجتماع استمر أربع ساعات؛ وذلك لبحث ومناقشة الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، لافتا إلى أنه لم يتم الإفصاح عن أية معلومات.





يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي يناقش الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، خاصة بعد جولات التصعيد التي شهدها القطاع قبل عدة أيام.









رام الله - دنيا الوطنانتهى اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الذي عقد مساء اليوم الأحد؛ بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.