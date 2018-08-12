غاباي يهاجم ليبرمان: أنت فاشل ولا تستحق أن تكون وزيراً للجيش



وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، التي أوردت الخبر، وترجمه موقع (عكا)، أن غاباي، اتهم ليبرمان، بعدم القدرة على تحقيق الأمن لسكان مستوطنات غلاف غزة.



وبحسب القناة ، قال غاباي: "أنت لا تستحق أن تكون وزيراً للجيش، عليك الذهاب إلى البيت فوراً".



وأضاف: "لقد فشلت أنت ونتنياهو في حل مشاكل قطاع غزة، وتوفير الأمن لسكان الغلاف، وعليكم الرحيل فوراً".





رام الله - دنيا الوطنهاجم آفي غاباي، زعيم حزب العمل الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، واتهمه بالفشل في حماية سكان غلاف غزة.