دولي

نتنياهو يُهدد بتقديم موعد الانتخابات خلال أسبوعين

نتنياهو يُهدد بتقديم موعد الانتخابات خلال أسبوعين
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، بتفكيك الحكومة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، إذا لم يتمكن الائتلاف الحكومي من إيجاد حل لأزمة قانون التجنيد.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن تهديدات نتنياهو، جاءت خلال اجتماع مغلق عقده مع قيادات الأحزاب الائتلافية، في أعقاب جلسة الحكومة الأسبوعية.

ووفقاً للقناة العاشرة، تغيب عن الاجتماع وزير الصحة، ورئيس حزب "يهدوت هتوراة"، يعكوف ليتسمان، الذي يضغط على نتنياهو لتعديل صيغة القانون الحالي، بحسب ما نقله موقع (عكا).

ونقلت القناة، عن الوزير ليتسمان قوله: "ليس لدينا أي مصلحة في إجراء انتخابات مبكرة، ولكن لا يمكننا التنازل عن المبدأ الأساسي والحفاظ على وضع طلاب المدارس التلمودية".

يشار الى أن قانون التجنيد، كاد أن يطيح بحكومة نتنياهو، وأن المحكمة العليا، أمهلت الأسبوع الماضي، الحكومة الإسرائيلية مدة 3 شهور لتعديل صيغة القانون الحالي.

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