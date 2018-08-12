صور: شرطة الخليل تضبط أضخم مشتل مخدرات بداخة آلاف الأشتال









رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة محافظة الخليل عصر اليوم الأحد، أضخم مشتل للمخدرات، بداخله 11 ألف شتلة مخدرات، تراوحت أطوالها ما بين 50- 150 سم في منطقة فرش الهوى شمال غرب الخليل.وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح صحفي له: "إن معلومات استخبارية مؤكدة، حصلت عليها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، تفيد بوجود أشتال مخدرة بمنطقة فرش الهوى، وعلى الفور تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بعد استصدار إذن تفتيش، وعند وصولها تبين بأن مساحة كبيرة من الأرض قد تم زراعتها بأشتال مخدرة، على الفور تم استدعاء قوات إضافية بعد التنسيق مع الارتباط العسكري الفلسطيني".وأضاف ارزيقات: "تبين وجود 11 ألف شتلة بداخله من أشتال يشتبه بأنها أشتال القنب المحسن "الهايدرو" تراوحت أطوالها ما بين 50- 150سم، كما تمكنت القوة من القبض على شخصين مشتبه بهما بزراعة هذه الأشتال، تم توقيفهما والتحرز على الأشتال لحين استكمال الإجراءات وإحالتهما للجهات المختصة".