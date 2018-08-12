وزير الصحة يُوعز بإرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان لغزة غداً

قرر وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، الأحد، إرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان إلى قطاع غزة غداً الاثنين.





وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فإن وزير الصحة، أوعز بإرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان إلى قطاع غزة غداً الاثنين، بتعليمات من الرئيس محمود عباس.



رام الله - دنيا الوطنوكانت وزارة الصحة بغزة، أكدت اليوم، نفاد 80 % من أدوية السرطان في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يجعل كافة البرتوكلات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماماً، مما يضع حياة المرضى على المحك.وأكدت الصحة في غزة، توقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بسبب نفاد العلاج الكيماوي، بالاضافة الى نفاد عقار (النوبوجين) المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى.