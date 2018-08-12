وفاة طفل إثر انهيار سقف منزل في غزة

رام الله - دنيا الوطنتوفي الطفل أحمد ساق الله (6 أعوام)، مساء اليوم الأحد، جراء انهيار سقف منزل، خلال بنائه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وقال مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، أيمن السحباني، إن الطفل ساق الله، وصل إلى مستشفى الشفاء جثة هامدة، جراء الحادثة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في ظروف الحادثة.