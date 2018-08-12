دولي

وزير إسرائيلي يعترف بتسريب اجتماعات (الكابينيت)

وزير إسرائيلي يعترف بتسريب اجتماعات (الكابينيت)
رام الله - دنيا الوطن
اعترف وزير إسرائيلي بوجود وقائع تسريبات في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، لافتاً إلى أنها يمكن أن تؤر على مجريات الأحداث في بلاده.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس: "إنني أرغب في ألا يكون هناك تسريبات من جلسات الكابينيت، ولكن لا يمكنني معرفة من حضر اجتماع الكابينيت ومن لم يحضر"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأضاف: "من حق إسرائيل الرد على هجمات حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، وإسرائيل لم توقع على اتفاق وقف النار، الأنفاق وصناعة الأسلحة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تدير سياساتها، الأمنية والعسكرية، بنجاح على كل الجبهات، سواء في الشمال أمام سوريا، أو في الجنوب أمام حركة حماس، ونجحنا في تدمير أسلحة حماس، سواء عبر الأنفاق أو حالات تصنيع الأسلحة".

وحول ظاهرة بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، أوضح شتاينتس، أن لدى إسرائيل حلول لهذه الظاهرة الطارئة، وستحاول تفعيلها قريباً.

أخبار ذات صلة

&#34;مايسة&#34; مصرية نشأت كمُسلمة قبل أن تهرب لإسرائيل: أخبرونا أن لليهود قروناً وأذناباً

"مايسة" مصرية نشأت كمُسلمة قبل أن تهرب لإسرائيل: أخبرونا أن لليهود قروناً وأذناباً

&#34;المعتوه&#34; ترامب.. كتاب جديد يفضح الرئيس الأمريكي وعنصريته من داخل البيت الأبيض

"المعتوه" ترامب.. كتاب جديد يفضح الرئيس الأمريكي وعنصريته من داخل البيت الأبيض

مظاهرات احتجاجية في رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة

مظاهرات احتجاجية في رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة

أردوغان: من يواجهون دولة كبيرة مثل تركيا سيدفعون الثمن في منطقتنا

أردوغان: من يواجهون دولة كبيرة مثل تركيا سيدفعون الثمن في منطقتنا

خامنئي يدعو لإنشاء &#34;محاكم ثورية&#34; للتصدي لحرب اقتصادية

خامنئي يدعو لإنشاء "محاكم ثورية" للتصدي لحرب اقتصادية

إصابة عشرة أشخاص في إطلاق نار بمدينة مانشستر البريطانية

إصابة عشرة أشخاص في إطلاق نار بمدينة مانشستر البريطانية

اغتصاب 41 فتاة في إحدى الدول الإسلامية

اغتصاب 41 فتاة في إحدى الدول الإسلامية

رئيس (الشاباك) السابق: التسوية مع حماس (حلم).. نتنياهو يُريد الحفاظ على الكرسي

رئيس (الشاباك) السابق: التسوية مع حماس (حلم).. نتنياهو يُريد الحفاظ على الكرسي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وفاة طفل إثر انهيار سقف منزل في غزة

وفاة طفل إثر انهيار سقف منزل في غزة

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار &#34; شبابنا .. رواد المستقبل&#34;

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار " شبابنا .. رواد المستقبل"

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

منوعات

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

عربي

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

الحكومة الأردنية: تم إحباط مخطط &#34;إرهابي&#34; كبير يستهدف المملكة

الحكومة الأردنية: تم إحباط مخطط "إرهابي" كبير يستهدف المملكة