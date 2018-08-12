وزير إسرائيلي يعترف بتسريب اجتماعات (الكابينيت)

رام الله - دنيا الوطن

اعترف وزير إسرائيلي بوجود وقائع تسريبات في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، لافتاً إلى أنها يمكن أن تؤر على مجريات الأحداث في بلاده.



وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس: "إنني أرغب في ألا يكون هناك تسريبات من جلسات الكابينيت، ولكن لا يمكنني معرفة من حضر اجتماع الكابينيت ومن لم يحضر"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وأضاف: "من حق إسرائيل الرد على هجمات حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، وإسرائيل لم توقع على اتفاق وقف النار، الأنفاق وصناعة الأسلحة".وأشار إلى أن "إسرائيل تدير سياساتها، الأمنية والعسكرية، بنجاح على كل الجبهات، سواء في الشمال أمام سوريا، أو في الجنوب أمام حركة حماس، ونجحنا في تدمير أسلحة حماس، سواء عبر الأنفاق أو حالات تصنيع الأسلحة".وحول ظاهرة بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، أوضح شتاينتس، أن لدى إسرائيل حلول لهذه الظاهرة الطارئة، وستحاول تفعيلها قريباً.