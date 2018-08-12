شؤون فلسطينية

إسرائيل تكشف نتائج التحقيق في اغتيال أطفال عائلة بكر عام 2014

إسرائيل تكشف نتائج التحقيق في اغتيال أطفال عائلة بكر عام 2014
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خلص تحقيق النيابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن طائرة مسيرة تابعة لسلاح جو الاحتلال، تسببت باستشهاد أربعة أطفال من عائلة بكر على شاطئ غزة خلال الحرب على قطاع غزة بالعام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد".

وحسب نتائج التحقيق الذي نشره موقع "Intercept" ونشرت أجزاء منه صحيفة (هآرتس)، اليوم الأحد، فإن أحد الأطفال تم استهدافه بصاروخ واحد، وبعد ذلك طلب من مشغلي الطائرات المسيّرة توضيحاً، لكن أطلقوا صاروخا ثانيا قتل 3 أطفال قبل أن يحصلوا على إجابة عن الاستفسار والتوضيح.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوم 16 تموز/ يوليو من العام 2014، وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبزعم وجود حركة لعناصر مسلحة على الشاطئ، استهدفت طائرة مسيّرة سبعة أطفال من عائلة بكر كانوا يلعبون كرة القدم على شاطئ بحر غزة.

وأدى هذا الاستهداف إلى استشهاد أربعة أطفال على الفور وهم زكريا عاهد بكر (10 سنوات)، وعاهد عاطف بكر (10 سنوات)، وإسماعيل محمد بكر (9 سنوات) ومحمد رامز بكر (11 عاما)، كما أصيب بالقصف ثلاثة آخرين.

ويمتنع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ولعامين متواصلين، الرد على توجّهات المنظمات الحقوقيّة ضد إغلاق ملف التحقيق في مقتل أطفال عائلة بكر إبان العدوان الإسرائيليّ على غزّة عام 2014.

ووفقاً للمعلومات التي تم نشرها، فإن الصاروخ الأول الذي تم إطلاقه من طائرة مسيرة، أدى إلى استشهاد أحد الأطفال الأربعة، وبدأ الآخرون بالفرار على طول الشاطئ، بينما أصيب أطفال آخرون.

وتشير مواد التحقيق التي أجرتها النيابة العسكرية، إلى أنه في هذه المرحلة وبعد إطلاق أول صاروخ، طلب من مشغلي الطائرات المسيرة توضيحا حول الحدود الدقيقة للمجمع والمبنى التابع لحركة حماس، علما أن الأطفال اقتربوا من الساحل، حيث شوهدت مظلات للشمس وخيام لمدنيين، بيد أنهم لم يتلقوا إجابة، وبعد حوالي نصف دقيقة أطلقوا الصاروخ الثاني الذي قتل الأطفال الثلاثة.

وحسب إفادة ضابط بسلاح البحرية، فإن الصاروخ الثاني الذي أطلقته الطائرة المسيرة، أطلق عندما كان الأطفال داخل المبنى واستهدفهم وهم بالخارج.

ووفقاً للتقرير، شهد أحد الضباط المتورطين في الهجمات أنه طلب من ضابط مخابرات قبل إخراج العملية لحيز التنفيذ إذا ما كان بإمكان عناصر من حماس فقط دخول المبنى، ومع ذلك، شهد ضابط مخابرات بارز في البحرية، يعرف باسم "العقيد ن"، بأنه لم يكن هناك حراس متمركزون بالمبنى.

أخبار ذات صلة

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

سرايا القدس: جميع الأجنحة العسكرية اتخذت قرار &#34;الرد الموحد&#34; خلال التصعيد الأخير

سرايا القدس: جميع الأجنحة العسكرية اتخذت قرار "الرد الموحد" خلال التصعيد الأخير

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار &#34; شبابنا .. رواد المستقبل&#34;

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار " شبابنا .. رواد المستقبل"

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار &#34; شبابنا .. رواد المستقبل&#34;

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار " شبابنا .. رواد المستقبل"

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من مصادرات جديدة بسلوان تحت حجة البستنة هذه المرة

"الخارجية" تُحذر من مصادرات جديدة بسلوان تحت حجة البستنة هذه المرة

منوعات

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

عربي

دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

الحكومة الأردنية: تم إحباط مخطط &#34;إرهابي&#34; كبير يستهدف المملكة

الحكومة الأردنية: تم إحباط مخطط "إرهابي" كبير يستهدف المملكة