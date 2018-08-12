إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الأحد 12 آب انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض الخاصة بالانتخابات المحلية/الإعادة 2018، في 28 مركز تابعة للهيئات العشرين بالضفة الغربية، والتي من المقرر اجراء الانتخابات فيها يوم 22 أيلول المقبل.

وأغلقت مراكز التسجيل أبوابها في الساعة الثالثة من مساء اليوم، وتم وقف العمل ببرنامج التسجيل الالكتروني للناخبين من خلال صفحة اللجنة على الانترنت، وذلك في أعقاب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل وهي خمسة أيام "وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته"، بدأت من صباح يوم الأربعاء الماضي 8 آب/أغسطس.وستشرع اللجنة اعتبارا من اليوم الأحد بمعالجة البيانات في مركز إدخال البيانات التابع لها في مدينة البيرة، تمهيدا لإصدار سجل الناخبين النهائي، والذي ستجري بموجبه عملية الاقتراع.