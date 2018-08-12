شؤون فلسطينية

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الأحد 12 آب انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض الخاصة بالانتخابات المحلية/الإعادة 2018، في 28 مركز تابعة للهيئات العشرين بالضفة الغربية، والتي من المقرر اجراء الانتخابات فيها يوم 22 أيلول المقبل.

وأغلقت مراكز التسجيل أبوابها في الساعة الثالثة من مساء اليوم، وتم وقف العمل ببرنامج التسجيل الالكتروني للناخبين من خلال صفحة اللجنة على الانترنت، وذلك في أعقاب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل وهي خمسة أيام "وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته"، بدأت من صباح يوم الأربعاء الماضي 8 آب/أغسطس.

وستشرع اللجنة اعتبارا من اليوم الأحد بمعالجة البيانات في مركز إدخال البيانات التابع لها في مدينة البيرة، تمهيدا لإصدار سجل الناخبين النهائي، والذي ستجري بموجبه عملية الاقتراع.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تكشف نتائج التحقيق في اغتيال أطفال عائلة بكر عام 2014

إسرائيل تكشف نتائج التحقيق في اغتيال أطفال عائلة بكر عام 2014

سرايا القدس: جميع الأجنحة العسكرية اتخذت قرار &#34;الرد الموحد&#34; خلال التصعيد الأخير

سرايا القدس: جميع الأجنحة العسكرية اتخذت قرار "الرد الموحد" خلال التصعيد الأخير

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار &#34; شبابنا .. رواد المستقبل&#34;

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار " شبابنا .. رواد المستقبل"

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

إنتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية/الإعادة 2018

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

ابوهولي: المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث لن تمر

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار &#34; شبابنا .. رواد المستقبل&#34;

خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار " شبابنا .. رواد المستقبل"

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من مصادرات جديدة بسلوان تحت حجة البستنة هذه المرة

"الخارجية" تُحذر من مصادرات جديدة بسلوان تحت حجة البستنة هذه المرة

منوعات

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

بعدما اتهمها إعلامي بالمتاجرة بمرضها.. إليسا ترد بكلمة واحدة

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

عربي

دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

الحكومة الأردنية: تم إحباط مخطط &#34;إرهابي&#34; كبير يستهدف المملكة

الحكومة الأردنية: تم إحباط مخطط "إرهابي" كبير يستهدف المملكة