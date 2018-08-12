فتح: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية





وقال المتحدث الرسمي لحركة فتح في أوروبا دكتور جمال نزال: في ضوء التظاهرة السلمية التي نفذتها جماهير شعبنا العربي الفلسطيني في تل أبيب ليلة امس ندعو العالم للاستماع لرسالة الاحتجاج المحققة التي أرسلها شعبنا في الداخل للاحتجاج على تجريده من حقوقه بشكل صارخ على يد حكومة متطرفة تسعى للإقصاء منطلقة من ايديولوجية عنصرية منغلقة ومناهضة للتسامح وروح العصر.





وحذرت فتح مما أسمته تعامي البعض عن الشخصية الفاشية الآخذة في الاستشراء والتغلغل في فكر وممارسات الحكومات الإسرائيلية والتي حذرت منها شخصيات وقوى إسرائيلية متنوره تعي بدرجة اعلى من بعض الأصدقاء غير الناقدين لإسرائيل في العالم تناقض ممارسات اسرائيل مع قيم ونصوص بني عليها القانون الدولي ومبادىء الديمقراطية التي يتغنى بها كثيرون.



‏وحذرت حركة فتح على صعيد آخر من تمادي إسرائيل في استغلال برهة العطلة الصيفية للبرلمانات الدولية ‏من أجل اتخاذها ستارا تحجب من خلفه عن الاهتمام العالمي جرائم خطيرة ترتكبها بحق الأبرياء المدنيين العزل من فلسطينيين شعبنا في محافظات غزة



رام الله - دنيا الوطkدعت حركة فتح بيان لها اليوم الصحافة العالمية والحكومات كافة في العالم والمعاهد ودور البحث العلمي وبخاصة الجامعات و الدوريات العلمية للتوقف عن وصفه إسرائيل "كدولة الديمقراطية" وذلك في ظل قانون القومية العنصري الذي استنه الكنيست الإسرائيلية مؤخرا.