وزير الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة



وأضاف د. عواد أن الوفد الطبي بدأ بمعاينة المراجعين للعيادات، وسيبذل قصارى جهده لخدمة حجاجنا ورعايتهم.



وأشار إلى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في هذه العيادات والتي ستعمل على مدار الساعة إلى حين انتهاء موسم الحج.



يشار إلى أن حوالي 7400 حاج فلسطيني يؤدون هذا العام مناسك الحج في الأراضي الحجازية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة د. جواد عواد افتتاح الوفد الطبي لوزارة الصحة 3 عيادات في مكة المكرمة لخدمة حجاجنا.