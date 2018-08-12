انطلاق مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء في قطاع غزة باستخدام نظام GIS

وأضاف م. عايش أن مشروع توثيق شبكة الكهرباء باستخدام نظام (GIS) هو حلم من أحلام شركة توزيع الكهرباء، قد تحقق أخيراً بفضل دعم إدارة الشركة، ليعمل على تحقيق منظومة متكاملة من خلال توثيق الشبكات التحكم بالأحمال وكافة مستلزمات شبكة الكهرباء الفنية عن طريق برنامج (اسكادا).





وأكد أن هذه الشركة، قدمت الكثير من الجهود في سبيل إنجاز هذا المشروع، وحتى يرى النور، مستذكراً شهداء الشركة، الذين بذلوا أرواحهم أثناء تقديم عملهم خدمة لوطنهم وشعبهم.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، مشروع توثيق بيانات شبكة الكهرباء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( **GIS) ، حيث انطلق هذا المشروع منذ بداية العام 2018م ومن أهم وأبرز المشاريع الاستراتيجية في شركة توزيع كهرباء قطاع غزة التي تسعي إلى مواكبة التطور التكنولوجي في جميع مجالات التقدم.ومن شأن هذا المشروع عند اكتماله، توفير الوقت والجهد والمعلومات الدقيقة للمواطنين وللمؤسسات المعنية وللشركة من أجل التمكن من البناء عليها والاستفادة منها كقاعدة بيانات صحيحة في أي مشاريع وطنية قادمة تخدم عجلة التنمية في القطاع وتتكامل مع المشاريع الوطنية الأخري في المؤسسات الشريكة.وقد أحدث المشروع خلال فترة عمله نقله نوعية على تجهيز قواعد بيانات صحيحة، تعمل على خاصة توفير معلومات وبيانات دقيقة عن شبكات الكهرباء في القطاع، مما أسهم في تطوير نظام شبكة الكهرباء.وقد رحب رئيس مجلس الإدارة م. سمير مطير، خلال ورشة عمل نظمت في مقر صيانة غزة بجميع الضيوف، مؤكداً بأن هذا الإنجاز هو دليل شراكة حقيقية بين شركة توزيع الكهرباء ونقابة المهندسين وكافة الشركات المهتمة بالمجال، مشيداً بجهودجميع الأطراف المساهمة في إنشاء وتجهيز المشروع، متمنياً أن يتم تقديم دعم إضافي من قبل الجهات الدولية؛ لتمكين الشركة من تنفيذ مشاريع مشابهة لخدمة المواطنين.وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الورشة التي حضرها م. ماهر عايش، مساعد المدير العام التنفيذي، ولفيف من ممثلين نقابة المهندسين ووزارة الحكم المحلي والبلديات والجامعات الفلسطينية والشركات الخاصة العاملة بالمجال، أن هذاالمشروع هو نقلة نوعية في علاقة الشركة مع المواطنين وهو يحقق تقديم خدمة ذات جودة عالية من حيث تجهيز قواعد بينات خاصة بشبكات الكهرباء في كافة محافظات القطاع، كما أن هذا المشروع سيعمل على توفير الوقت والجهد والموارد البشرية فيمجال تحديد الشبكات الكهربائية والتحكم بها، بالإضافة إلى الوصول لعدالة التوزيع بين كافة القطاعات في غزة .