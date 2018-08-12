خضوري تنظم يوماً تطوعياً تحت شعار " شبابنا .. رواد المستقبل"





وأضاف د. عيسى أن العمل التطوعي يتيح للإنسان تطوير مهاراته واكتساب مهارات جديدة، وزيادة وتقوية الانتماء الوطني بين الأفراد، والقضاء على أوقات الفراغ واستغلالها فيما ينفع، إلى جانب التعرف على الفجوات الموجودة في نظام الخدمات في المجتمع .



بدوره، أعرب منسق النشاط الثقافي بالجامعة أ. خليل أبو علبة عن سعادته برؤيةِ طلبة الجامعة ٍمن مختلفِ الكلياتِ، في فعالية تُوجِّه الطلبة لاستثمارِ طاقاتِهم في عملٍ إيجابي يبث الفرح والسعادة والبهجة، والقضاء على أوقات الفراغ واستغلالها فيما ينفع، إلى جانب التعرف على الفجوات الموجودة في نظام الخدمات في المجتمع .



رام الله - دنيا الوطننظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة فلسطين التقنية خضوري بالشراكة مع مجلس اتحاد الطلبة، حملة تطوعية تحت شعار "شبابنا رواد المستقبل"، وذلك ضمن فعاليات إحياء يوم الشباب العالمي، تاكيداً على دور الشباب في المجتمع كونهم الطاقة والمحرك الرئيس للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيزاً لهم من أجل العمل برؤية مستقبلية واعدة لمواجهة جميع التحديات وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات والارتقاء بالمجتمع الإنساني.وتخلل الفعالية يوم عمل تطوعي داخل أسوار الجامعة وخارجها، والرسم على وجه الأطفال في مسيرة جابت شوارع مدينة طولكرم، إضافة إلى زيارة جمعية صعوبات التعلم وتنفيذ يوم ترفيهي للطلبة.من جهته، دعا عميد شؤون الطلبة د. علاء عيسى الشباب إلى العمل بكل عزم وإصرار وإيجابية لطرح الأفكار والمبادرات التي تمكن من ابتكار حلول عملية لمواجهة التحديات التي تعوق دون تحقيقهم آمالهم وطموحاته، كونهم هم المستقبل، وهم السواعد التي تحمي وتبني الأوطان، وهم الأمل والأساس لبناء مجتمع إنساني يعيش فيه الجميع بأمان وسعادة.وأشار د. عيسى اإلى دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع والارتقاء به في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية، من خلال الاستفادة من الموارد البشرية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، اضافة الى كونه مقياساً لمدى الوعي والتقدم للإنسان والمجتمع وبالتالي مستوى التحضر.