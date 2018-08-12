الوطنية موبايل تُودع حجاج فلسطين إلى بيت الله الحرام



وعن ذلك، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د. ضرغام مرعي: "إن الوطنية موبايل تبذل أقصى جهودها دومًا لتوفر الخدمات المناسبة لكافة احتياجات المشتركين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديدًا خلال الظروف والمواسم الخاصة، مثل موسم الحج من كل عام، وهذا ما تعتبره الوطنية مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تقع على عاتقها من خلال توفير العروض التي تتيح الفرصة للحجاج بأن يبقوا على تواصل دائم مع أهلهم وأحبتهم دون إنقطاع".



وأضاف د. مرعي، الوطنية موبايل لهذا العام قدمت عرضًا تنافسيًا قويًا بأفضل سعر يوفر كافة الخدمات التي يحتاجها الحاج، من مكالمات صوتية وحزم إنترنت، تبقي الحجيج على تواصل دائم مع الاهل في فلسطين خلال رحلتهم بأكملها، ومنذ اللحظة الاولى لمغادرتهم أرض الوطن.



وأعرب د. مرعي، عن سعادة عائلة الوطنية موبايل بخدمة الحجيج الفلسطينيين، متمنيًا لهم رحلة آمنة ومريحة، وفريضة مقبولة مليئة بالأجواء الروحانية والإيمانية.



ويذكر، أن الوطنية موبايل، قد أطلقت مؤخرًا حملة "من بيتك لبيت الله" تشمل الحملة تخفيض أسعار التجوال الدولي في المملكة العربية السعودية، وفي الأردن؛ ليتمكن المشترك من البقاء على تواصل دائم مع الوطن خلال رحلة الحج ذهابًا وإيابًا، وخلال مناسك الحج.

رام الله - دنيا الوطنقامت شركة الوطنية موبايل، إحدى شركات مجموعة Oooredoo العالمية- بتوديع حجاج فلسطين المتجهين إلى بيت الله الحرام، من معابر قطاع غزة والضفة الغربية.ففي الضفة الغربية، كانت طواقم الوطنية موبايل تودع حجاج فلسطين على (معبر الكرامة)، وفي قطاع غزة كانت الطواقم تودع الحجاج على معبر رفح، واخذت طواقم الوطنية موبايل على عاتقها مسؤولية مساعدة الحجاج بتفعيل الحزم والعروض المميزة التي قدمتها الشركة للحجاج ليبقوا على تواصل مستمر مع الأهل والأحباب خلال أداء مناسك الحج، كما قدمت الوطنية موبايل العديد من الهدايا الخدماتية والتي من شأنها تخفيف عناء السفر.