"الخارجية" تُحذر من مصادرات جديدة بسلوان تحت حجة البستنة هذه المرة

مع اقتراب موعد انتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تُسارع البلدية، بتمرير عشرات المخططات والمشاريع الاستيطانية التهويدية التي أعدتها الجمعيات الاستيطانية الهادفة إلى تعميق تهويد القدس الشرقية المحتلة، وبلدتها القديمة، وبشكل خاص الأحياء القريبة من البلدة القديمة وأسوارها.





في السياق نفسه، كُشف عن قرار لبلدية الاحتلال الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تحت غطاء (البستنة وزراعة وتركيب قنوات ري وطرقات للسير)، علماً بأن تلك الأراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس، وجميعها مزروعة بأشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن أمر المصادرة لأغراض (البستنة) سيكون لمدة 5 سنوات، علماً أن هذه الأراضي هي المنفذ الوحيد المتبقي لأهالي بلدة سلوان، لبناء المنازل السكنية والمدارس.





ودانت الوزارة، عمليات الاستيطان التهويدية المتواصلة بحق القدس الشرقية المحتلة وأحيائها المختلفة، وتحذر من تبعات ومخاطر تنفيذ هذا المخطط، وغيره على المنطقة الجنوبية المحاذية للمسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك تعميق الفصل بين الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية المحتلة بعضها عن بعض، وتحويلها الى جزر معزولة في محيط استيطاني مترابط، يضرب وحدة المدينة المقدسة وهويتها، ويهدد مستقبلها بصفتها عاصمة دولة فلسطين.





وستعمل الوزارة ضمن مهمتها في الدفاع عن الأرض الفلسطينية، وفي إثارة هذا القرار على المستوى الدولي، سواءً أكان دبلوماسياً أو قانونياً، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في مواجهة هذا التعدي والاستيلاء غير القانوني على الأرض الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن