البطش: لا عروض جدية للتهدئة بغزة ومسيرات العودة مستمرة لتحقيق أهدافها

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



نفى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، ما يجري تداوله حول وجود عروض للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه لا يوجد شيء جدي معروض على الفصائل الفلسطينية.





وقال البطش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ما يجري تداوله هو إعلامي؛ وذلك لإحباط الهمم، وسحب الجماهير عن مسيرات العودة، مشدداً على أن هذه المسيرات مستمرة حتى تحقيق أهدافها.





وأضاف: "سنعمل للتصدي للمشروع الأمريكي ولكل ما يتعلق بـ (صفقة القرن)، وأيضاً رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، نحن ماضون ولن يوقفنا القصف الإسرائيلي وتدمير المقرات".











وتابع: "المجتمع الدولي، يطلب منا التخلي عن مسيرات العودة، ثم الحديث عن التهدئة، وإذا فعلنا ذلك لن يلتفت إلينا أحد".

ونوه البطش، إلى أن مسيرات العودة، تشكل مصدر إزعاج للاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول إرسال رسائل بوجود عروض ومقترحات لإرباك الساحة الفلسطينية، متابعاً: "لم نستمع لأي عرض جدي لكسر الحصار والحفاظ بحقنا".