ادعيس لـ "دنيا الوطن": وفاة حاجة فلسطينية من قطاع غزة في مكة الكرمة





وقال ادعيس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "توفيت الحاجة الفلسطينية سالمة أحمد اللوح، والتي تبلغ من العمر (84 عاماً)، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أن وفاتها طبيعية.





وحول دفنها، أوضح ادعيس أن هناك نظاماً سعودياً، يتم التعامل به فيما يتعلق بآلية الدفن، ونحن نحترم هذا النظام".





يشار إلى أن الوزير ادعيس، قد أعلن في وقت سابق، أن جميع الحجاج الفلسطينيين، قد وصولوا إلى مكة المكرمة؛ لأداء فريضة الحج.

خاص دنيا الوطنأعلن الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن وفاة الحاجة الفلسطينية سالمة أحمد اللوح (84 عاماً)، في مكة المكرمة.