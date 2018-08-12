اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الأول بجامعة الأزهر في غزة



2- ضرورة توفير الدعم الازم لإجراء البحوث الصحية والطبية من قبل الجهات المعنية سواء الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثة والقطاعات الاقتصادية.



3- دعوة إدارات الجامعات والمؤسسات البحثة والقطاعات الطبية والصحية لتشجيع وتعزيز روابط التعاون البحثي المشترك بين الباحثين ونظرائهم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



4- توجيه البحوث الطبية والصحية نحو خدمة المجتمع ضمن الرؤية والسياسات الفلسطينية التي تم إقراراها أو جاري العمل على صياغتها كأولويات بحثية وطنية وبما يخدم تقديم خدمة صحية وطبية عالية الجودة تحقق الرضى وتلبى احتياجات متلقي الخدمات الصحية والطبية.



5- عقد ورش عمل متخصصة تجمع الخبراء والاستشاريين وصانعي القرار ومزودي الخدمات الطبية والصحية على هامش دورات المؤتمر القادمة حول موضوعات ذات اهتمام وطني لوضع الحلول والخطط قصيرة وطويلة الأمد للاحتياجات الصحية والطبية.



6- تحفيز الباحثين الشباب وطلبة كلية الطب من المراحل العليا على المشاركة وتخصيص جوائز تشجيعية للمميزين منهم.

ثانياً التوصيات المتخصصة من محاور المؤتمر و النابعة من عنوان المؤتمر Time for action

• بجب العمل على إجراء القسطرة العلاجية الأولية في الحالات الحادة بشكل أوسع لتغطى أكبر نسبة من المرضى وعدم اقتصارها فقط على الفترة الصباحية من العمل في المستشفيات.



• القيام بالمزيد من الدراسات لإعادة لتقييم (re-audit) العمل في السنوات القادمة بعد إجراء التحسينات المقترحة

• يجب العمل على تحسين شكل ومحتوى وصورة الملفات والأرشيف الطبي.



• زيادة الوعى الصحي و الثقافة الصحية مما يعزز ثقة المرضى بالأطباء و النظام الصحي الوطني وبذلك يضمن تقديم خدمة صحية أفضل في ظل التحديات التي تواجه المرضى الأطباء والنظام الصحي بشكل عام.



• تعزيز العلاقة المتبادلة بين منتسبي المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية وخصوصاً العلاقة من مدير المؤسسة تجاه أعضاء ومنتسبي المؤسسة وتطويرها واستثمارها كوسيلة تحفيزية لتقديم خدمة عالية الجودة للمرضى ومتلقي الخدمة.



• استخدام نظام التغذية الراجعة بشكليها في مراقبة أداء العمل الطبي والذي من شأنه أن يسهم في تطوير المهارات والتعرف على نقاط الضعف والصعوبات والتحديات التي تعيق أو تعرقل سير العمل.



• ضرورة مراقبه و ملاحظة مستوى فيتامين B12 في مرضى الأورام تحت العلاج الكيمياوي، إضافة إلى التعمق في الدراسات لرصد العلاقة بين نقص B12 و تلف الأعصاب الناتج عن العلاج الكيمياوي .



• تكامل وتظافر الجهود ضمن توجهات العمل الجماعي من كافة التخصصات الطبية لعلاج الكثير من الحالات المرضية مما يعزز ويضمن جودة عالية جداً في الأداء الصحي رغم التحديات.



• ضرورة مراقبة وتقنيين صرف وتداول عقاقير الأمراض النفسية والتي وجدت بشكل شائع في المنازل وتسببت في نسبة عالية من حالات التسمم العرضى لدي الأطفال في قطاع غزة.



• إنشاء مركز وطني للسموم وضرورة تشجيع الدراسات التي تحدد بشكل دوري أسباب التسمم العرضي عند الأطفال.

• ضرورة تشجيع والعمل على إيجاد تواصل فعال بين أعضاء الكادر الطبي على جميع المستويات من جهة والمرضي من جهة أخرى للحصول على مردود إيجابي ومتابعة فاعلة خصوصاً في الأمراض المزمنة.



• ضرورة رفع مستوى وعي المرضى حول أهمية الانضباط الدوائي وذلك لتحسينه بالتعاون مع العاملين بالقطاع الصحي.

• استخدام المضادات الحيوية قبل العمليات حسب بروتوكولات الطب المبني على دليل/البرهان، إضافة للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية بعد العمليات الجراحية وعند الحاجة فقط.



• تناول مضادات الأكسدة (مثل فيتامين c and E لكبار السن لمدة عام ممكن أن يؤدي إلى تقليل خطر ضعف الإدراك المتوسط Mild cognitive impairment (MCI).



• تشجيع الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال فترة الست شهور الأولى من عمر الطفل، مع إدخال الأطعمة التكميلية من بداية الشهر السادس مع استمرار الرضاعة الطبيعية حتى عامين.

• ضرورة استخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لحالات الام الظهر والعمود الفقري التي لا تستجيب للعلاج الدوائي والطبيعي.



• قصر الطلب على فحص تركز التكلسات في شرايين القلب على المرضى الذين لديهم أعراض و عمرهم 40 عاماً للسيدات و 50 عاماً للرجال.



• متابعة مرضى السكرى وطريقة حقنهم بالأنسولين وتدريبهم للحد من مضاعفات الحقن.



• إنشاء مدارس للأمراض المزمنة للتثقيف الصحي للمرضى

• العمل على تأسيس عيادة متكاملة لعلاج وتشخيص أمراض الغدة الدرقية والكشف المبكر عن أورام الغده الدرقية

• البحث عن أسباب فقر الدم الناتج عن عوز الحديد مما سيهم بشكل جوهري في تحسين الوضع الصحي ورفد الجسم بالحديد اللازم لتصنيع خضاب الدم ودعم المخازن الخلوية بالجسم.



استكمال الجلسات العلمية

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني عقد أربع جلسات علمية، وسط حضور كبير من الأكاديميين والباحثين وطلبة الكلية، واستعرض الباحثون مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور سمير أبو دلو والدكتور حسن الزمار، وتمت عرض ومناقشة الأبحاث المقدمة من الدكتور عبد الله الشيخ أحمد، والدكتور محمد كلوب: وبحثهما بعنوان:" دراسة عن كيفية الوقاية من جلطات الدماغ، والتدخل الطبي الطارئ عبر الشريان السباتي، فيما تناول الدكتور محمد زغبر حالة ومتابعة المرضى لمدة (48) شهراً الذين خضعوا لزراعة الغدة الجاردرقية الذين يعانون من نقص الكاليسيوم، وفي المحاضرة الثالثة، قدم الدكتور علاء نعيم والباحث محمد سالم والباحث خالد الشبراوي دراسة بعنوان:" الأعراض غير المألوفة لجلطات القلب ومضاعفاتها، وفي المحاضرة الرابعة تناول الدكتور سامي الأغا دراسة حالة مرض توسع غشاء السحايا كسبب لالام الظهر.



فيما ترأس الدكتور سهيل القيشاوي، والدكتور نعمان عابد الجلسة الثانية، التي قدم فيها الدكتور عصمت أبو عساكر والباحث محمد فتيحة دراسة تناولت التسمم لدى الأطفال في قطاع غزة، وقدم الدكتور محمد أبو سكران دراسة عن مادة "الهبسدين" وعلاقتها بمرض فقر الدم بسبب نقص الحديد لدى الأطفال من بين 6-12، وفي المحاضرة الثالثة تناول الدكتور محمد نصر الرضاعة الطبيعية وعلاقتها بصحة الأطفال بعمر 9 شهور في قطاع غزة، وفي المحاضرة الرابعة تناول الدكتور محمود المدهون والدكتورة هالة الأغا تقييم التزام المرضى بأخذ الدواء لدى مرضى السكري في قطاع غزة.



وفي الجلسة الثالثة قدم الدكتور عبد القادر حمد محاضرة إرشادية عن دراسة التخصصات الطبية في المملكة المتحدة وترأسها الدكتور صبحي سكيك والدكتور زكريا اللوح، وقدم خلالها الدكتورة ميسون أبو ربيع والدكتور يحيى عابد تقييم أساليب الوقاية في عمليات في عيادات الرعاية الأولية الحكومية، أما في المحاضرة الثانية قدم الأستاذ عبد الرازق برام، والدكتور كمال جبري دراسة عن تأثير مستوى الكالسيوم في الشرايين في مجمع الشفاء الطبي بغزة، أما في المحاضرة الثالثة تناول الدكتور خالد أبو العيش مقارنة بين الادوية المستخدمة في الوقاية لدى النساء المقبلات على الولادة القيصرية، أما المحاضر الرابعة تناول الدكتور محمد سرور دور الفيتامينات والأحماض الدهنية لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة بعد عام من إعطاء فيتامين (E-C) .

وفي الجلسة الرابعة والأخيرة والتي ترأسها الدكتور محمد جودة والدكتور هاني مهدي، وحاضر فيها الدكتور عبد لغفار الزعانين بعنوان: العلاج الجراحي لمرضى تضخم الغدة الدرقية الممتدة خلف عظمة القص، وفي المحاضرة الثانية تناول الدكتور رغدة أبو لبن والباحثة شيرين أبو حرب دراسة عن تكرر الحمل العنقودي، والمحاضرة الثالثة تناول الدكتور رائد العريني والباحث أنس قوش دراسة حالة تورم الغدة الزعترية، والمحاضرة تناول الدكتور عاطف مسعد تقييم أثر البروتينات الدهنية على أمراض القلب لدى الرجال الذين يعانون من مرض السكري النوع الثاني في قطاع غزة.

الجدير بالذكر الإشارة إلى أن اللجنة التحضيرية نظمت على هامش المؤتمر معرضاً طبياً ودوائياً شارك فيه العديد من شركاتنا الوطنية في قطاع الصانعات الطبية والدوائية.

وفي الجلسة الثالثة قدم الدكتور عبد القادر حمد محاضرة إرشادية عن دراسة التخصصات الطبية في المملكة المتحدة وترأسها الدكتور صبحي سكيك والدكتور زكريا اللوح، وقدم خلالها الدكتورة ميسون أبو ربيع والدكتور يحيى عابد تقييم أساليب الوقاية في عمليات في عيادات الرعاية الأولية الحكومية، أما في المحاضرة الثانية قدم الأستاذ عبد الرازق برام، والدكتور كمال جبري دراسة عن تأثير مستوى الكالسيوم في الشرايين في مجمع الشفاء الطبي بغزة، أما في المحاضرة الثالثة تناول الدكتور خالد أبو العيش مقارنة بين الادوية المستخدمة في الوقاية لدى النساء المقبلات على الولادة القيصرية، أما المحاضر الرابعة تناول الدكتور محمد سرور دور الفيتامينات والأحماض الدهنية لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة بعد عام من إعطاء فيتامين (E-C) .

1- التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر بشكل دوري و متخصص كل عام/عامين مع العمل على تذليل العقبات أمام مشاركات الباحثين الدوليين والضفة العربية.