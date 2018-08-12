ادعيس يدعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر في نقلها لأخبار بعثة الحج الفلسطينية





وطالب ادعيس من وسائل الإعلام، ومن مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، بأخذ المعلومة فقط من بعثة الحج الإعلامية التي تتواجد مع الحجاج بشكل لحظي.



وأكد ادعيس، بأن حجاج فلسطين بخير وبصحة جيدة، وقد وصلت طلائع الحجاج من المدينة المنورة الليلة الماضية، وقد أدوا العمرة برفقة مرشدي الوزارة وطواقمها.



رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ يوسف ادعيس، وسائل الإعلام الفلسطينية إلى توخي الحذر في تناقل الأخبار المتعلقة بحجاج دولة فلسطين، خاصة فيما يتعلق بالأخبار الإنسانية كالوفاة، والفقدان، لما لهذا الأمر من أهمية في التعامل مع مشاعر أهالي الحجاج في فلسطين.