شؤون فلسطينية

ادعيس يدعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر في نقلها لأخبار بعثة الحج الفلسطينية

ادعيس يدعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر في نقلها لأخبار بعثة الحج الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الشيخ يوسف ادعيس، وسائل الإعلام الفلسطينية إلى توخي الحذر في تناقل الأخبار المتعلقة بحجاج دولة فلسطين، خاصة فيما يتعلق بالأخبار الإنسانية كالوفاة، والفقدان، لما لهذا الأمر من أهمية في التعامل مع مشاعر أهالي الحجاج في فلسطين.

وطالب ادعيس من وسائل الإعلام، ومن مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، بأخذ المعلومة فقط من بعثة الحج الإعلامية التي تتواجد مع الحجاج بشكل لحظي.

وأكد ادعيس، بأن حجاج فلسطين بخير وبصحة جيدة، وقد وصلت طلائع الحجاج من المدينة المنورة الليلة الماضية، وقد أدوا العمرة برفقة مرشدي الوزارة وطواقمها.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34; تُحذر من مصادرات جديدة بسلوان تحت حجة البستنة هذه المرة

"الخارجية" تُحذر من مصادرات جديدة بسلوان تحت حجة البستنة هذه المرة

ادعيس لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: وفاة حاجة فلسطينية من قطاع غزة في مكة الكرمة

ادعيس لـ "دنيا الوطن": وفاة حاجة فلسطينية من قطاع غزة في مكة الكرمة

الحمد الله يؤكد أهمية البرنامج التدريبي الأفريقي للمدرسة الوطنية للإدارة بتعزيز العلاقات

الحمد الله يؤكد أهمية البرنامج التدريبي الأفريقي للمدرسة الوطنية للإدارة بتعزيز العلاقات

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الأول بجامعة الأزهر في غزة

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الأول بجامعة الأزهر في غزة

التربية: وفد الكويت المكلف بالتعاقد مع معلمينا يمدد عمله حتى الثلاثاء 14-8-2018

التربية: وفد الكويت المكلف بالتعاقد مع معلمينا يمدد عمله حتى الثلاثاء 14-8-2018

&#34;تالا&#34; تُعلم الأطفال العرب اللغة التركية بطريقتها الخاصة.. وتستغرب رأي الشعب التركي بفلسطين

"تالا" تُعلم الأطفال العرب اللغة التركية بطريقتها الخاصة.. وتستغرب رأي الشعب التركي بفلسطين

الخضري: أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت وسَرّحَت عمالها

الخضري: أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت وسَرّحَت عمالها

الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحمد الله يؤكد أهمية البرنامج التدريبي الأفريقي للمدرسة الوطنية للإدارة بتعزيز العلاقات

الحمد الله يؤكد أهمية البرنامج التدريبي الأفريقي للمدرسة الوطنية للإدارة بتعزيز العلاقات

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الأول بجامعة الأزهر في غزة

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الأول بجامعة الأزهر في غزة

ادعيس يدعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر في نقلها لأخبار بعثة الحج الفلسطينية

ادعيس يدعو وسائل الإعلام لتوخي الحذر في نقلها لأخبار بعثة الحج الفلسطينية

التربية: وفد الكويت المكلف بالتعاقد مع معلمينا يمدد عمله حتى الثلاثاء 14-8-2018

التربية: وفد الكويت المكلف بالتعاقد مع معلمينا يمدد عمله حتى الثلاثاء 14-8-2018

الخضري: أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت وسَرّحَت عمالها

الخضري: أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت وسَرّحَت عمالها

الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

الشرطة: سارق سطا على (سوبر ماركت) بالخليل وسرق دخاناً ومعسلاً

الشرطة: سارق سطا على (سوبر ماركت) بالخليل وسرق دخاناً ومعسلاً

الأمانة العامة للكتاب والأدباء الفلسطينيين تعقد اجتماعاً مهماً مع المؤسسات الثقافية

الأمانة العامة للكتاب والأدباء الفلسطينيين تعقد اجتماعاً مهماً مع المؤسسات الثقافية

منوعات

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

عربي

دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

شاهد: بطريقة غريبة.. إحباط محاولة تهريب آلاف زجاجات الخمر إلى السعودية

شاهد: بطريقة غريبة.. إحباط محاولة تهريب آلاف زجاجات الخمر إلى السعودية