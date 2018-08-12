التربية: وفد الكويت المكلف بالتعاقد مع معلمينا يمدد عمله حتى الثلاثاء 14-8-2018

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تمديد عمل وفد وزارة التعليم الكويتية المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين من حملة مؤهل البكالوريوس في الرياضيات (من كليات العلوم) للعمل في الكويت الشقيق؛ حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 14/8/2018.





ونوهت الوزارة إلى استمرار استقبال طلبات المعلمين/ات الراغبين بالعمل في الكويت للعام الدراسي 2018-2019، داعيةً الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف؛ للتوجه إلى مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي الكائن في مدينة البيرة بجانب المدرسة الهاشمية الثانوية للبنين.





وطالبتهم باصطحاب الوثائق الآتية: السيرة الذاتية مطبوعة باللغة العربية، وثلاث صور عنها، وخمس صور شخصية، وجواز السفر الأصلي، شريطة أن يكون صالحاً لغاية عامين على الأقل، وخمس صور عن الجواز، وشهادة الميلاد الأصلية، وثلاث صور عنها، وشهادة الجامعة الأصلية، شريطة ألا يقل التقدير عن جيد، وثلاث صور مصدقة عن الشهادة، وشهادات الخبرة الأصلية المصدقة، وثلاث صور عنها.

رام الله - دنيا الوطن