دولي

"المعتوه" ترامب.. كتاب جديد يفضح الرئيس الأمريكي وعنصريته من داخل البيت الأبيض

"المعتوه" ترامب.. كتاب جديد يفضح الرئيس الأمريكي وعنصريته من داخل البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمساعدة السابقة أوماروسا مانيجولت نيومان
رام الله - دنيا الوطن
بعد العاصفة، التي آثارها كتاب (النار والغضب) للكاتب مايكل وولف، والذي تناول حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء الآن الدور، على المساعدة السابقة للرئيس الأميركي أوماروسا مانيجولت نيومان هي الأخرى، كي تفضح ترامب من خلال نشرها كتاب أسمته (Unhinged) أي (المعتوه).

ونشرت مانيجولت، مقتطفات من كتاب (Unhinged)، حيث كتبت شهادتها من داخل عملها في البيت الأبيض، وتعامل ترامب مع الآخرين، حيث رسمت فيه صورة أشد قتامة للرئيس الأميركي، الذي أقالها بشكل مفاجئ في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة (الأنباء) الكويتية.

وقالت مانيجولت، "التي كانت أبرز المستشارين من أصول أفريقية في البيت الأبيض"، في مذكراتها: إن ترامب العنصري، استخدم كلمة (زنجي) مرارًا وتكرارًا.

وأضافت، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمها، إن تسجيلا لترامب، قبل توليه الرئاسة، يوثق قوله "لهذا اللفظ العنصري القبيح عدة مرات"، مبينة كذلك أنها شهدت ترامب شخصيًا، وهو يستخدم لفظاً عرقياً آخر، ليهين به زوج مستشارته كيليان كونواي لأنه نصف فلبيني.

وشككت مانيجولت، بحالة ترامب العقلية، وتصوره على أنه غير قادر على السيطرة على نزواته، وكتبت أيضًا أنه عُرض عليها عقد بقيمة 15 ألف دولار شهريًا من حملة ترامب مقابل صمتها.

وأعلنت صحيفة (واشنطن بوست)، أنها حصلت على مقتطفات من الكتاب قبل نشره المقرر بعد غد.

إلى ذلك، هاجم ترامب، مانيجولت، عندما سُئل من أحد الصحفيين عن الكتاب، ليرد الرئيس الأمريكي، في إيجاز: "إنها وضيعة".

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