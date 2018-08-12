مباشر | انطلاق اول مسبار يخترق الغلاف الجوي الشمسي

شؤون فلسطينية

الخضري: أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت وسَرّحَت عمالها

الخضري: أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت وسَرّحَت عمالها
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن قطاع غزة ينهار في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وتشديده مؤخراً، واستمرار إغلاق (معبر كرم أبو سالم) لليوم 33 على التوالي، ومنع دخول المواد الخام ومواد البناء ومئات السلع الإنسانية الأساسية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 12-8-2018 على أن الحصار يمثل عقوبة جماعية إسرائيلية، تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون في غزة، وهو مُخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وقال " غزة تنهار اقتصادياً، ولا يمكن وصف الحالة في كل القطاعات الحيوية والإنسانية لصعوبتها في ظل هذا الحصار الخطير، الذي يضرب كل أسس ومقومات الاقتصاد الفلسطيني في غزة، واستحالة الحصول على الخدمات الأساسية من كهرباء
وماء وعلاج، وحرية التنقل بالشكل الذي يحتاجه مليونا فلسطيني محاصرين، وتعرضوا لثلاثة حروب خطيرة ومُدمرة".

وذكر الخضري أن أكثر من 90% من مصانع غزة، أغلقت أبوابها، وسرحت عمالها، بسبب منع الاحتلال إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة بنسبة 100% ضمن خطة "خنق غزة" التي يطبقها الاحتلال.

وبين، أن معدلات البطالة بين الشباب تجاوزت الـ 60% في غزة وهي الأعلى عالمياً، فيما نسبة الفقر تزيد عن 80%.

وشدد الخضري على أن المجتمع الدولي مطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع المنهار في غزة، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار بشكل عاجل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قوائم ممنوعات، وتدشين ميناء بحري يربط غزة بالعالم، إضافة للمر الآمن بين غزة والضفة، وهي محددات رفع الحصار عن غزة.

أخبار ذات صلة

&#34;تالا&#34; تُعلم الأطفال العرب اللغة التركية بطريقتها الخاصة.. وتستغرب رأي الشعب التركي بفلسطين

"تالا" تُعلم الأطفال العرب اللغة التركية بطريقتها الخاصة.. وتستغرب رأي الشعب التركي بفلسطين

الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

الشرطة: سارق سطا على (سوبر ماركت) بالخليل وسرق دخاناً ومعسلاً

الشرطة: سارق سطا على (سوبر ماركت) بالخليل وسرق دخاناً ومعسلاً

الأمانة العامة للكتاب والأدباء الفلسطينيين تعقد اجتماعاً مهماً مع المؤسسات الثقافية

الأمانة العامة للكتاب والأدباء الفلسطينيين تعقد اجتماعاً مهماً مع المؤسسات الثقافية

بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم في بحر غزة

بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم في بحر غزة

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية: تراجع في الضفة وتحسن محدود في غزة

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية: تراجع في الضفة وتحسن محدود في غزة

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه للأردن في مواجهة الإرهاب

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه للأردن في مواجهة الإرهاب

صندوق التشغيل و&#34;افسي الإيطالية&#34; يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع للفئات المهمشة

صندوق التشغيل و"افسي الإيطالية" يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع للفئات المهمشة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الخضري: أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت وسَرّحَت عمالها

الخضري: أكثر من 90% من مصانع غزة أغلقت وسَرّحَت عمالها

الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

الأمانة العامة للكتاب والأدباء الفلسطينيين تعقد اجتماعاً مهماً مع المؤسسات الثقافية

الأمانة العامة للكتاب والأدباء الفلسطينيين تعقد اجتماعاً مهماً مع المؤسسات الثقافية

بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم في بحر غزة

بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم في بحر غزة

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية: تراجع في الضفة وتحسن محدود في غزة

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية: تراجع في الضفة وتحسن محدود في غزة

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه للأردن في مواجهة الإرهاب

المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه للأردن في مواجهة الإرهاب

صندوق التشغيل و&#34;افسي الإيطالية&#34; يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع للفئات المهمشة

صندوق التشغيل و"افسي الإيطالية" يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع للفئات المهمشة

منوعات

فيديو: فيفي عبدو &#34; أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه&#34;

فيديو: فيفي عبدو " أنا في السّاحل عشان اخس و5 مواااه"

صور: 7 فنانات في حياة &#34;أحمد عز&#34;..&#34;أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية&#34;

صور: 7 فنانات في حياة "أحمد عز".."أصالة أولهن وأنغام الزوجة السرية"

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: ابنة ميرفت أمين في أحضان نجل مصطفى فهمي تثير الجدل

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

عربي

دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

البشير: حزب (المؤتمر الوطني) حركة إسلامية وليس علمانياً

شاهد: بطريقة غريبة.. إحباط محاولة تهريب آلاف زجاجات الخمر إلى السعودية

شاهد: بطريقة غريبة.. إحباط محاولة تهريب آلاف زجاجات الخمر إلى السعودية