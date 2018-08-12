الدفاع المدني تعامل مع 356 حادث إنقاذ وإطفاء خلال الأسبوع الماضي

تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال الأسبوع الماضي في محافظات الضفة مع 356 حادث إطفاء وإنقاذ، كان منها 262 حادث إطفاء و94 حادث إنقاذ، نتج عن هذه الحوادث 52 إصابة في حوادث مختلفة.





وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد، أن حوادث الحرائق كانت في منازل ومركبات ومحلات تجارية ومخازن وعن الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث كانت نتيجة للإهمال وعبث الأطفال والحرق العمد والتماس الكهربائي وإعتداء جيش الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وتسرب الغاز ومعظم حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات وأعطال في مصاعد كهربائية وإخلاء وتحرير عالقين داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين وغيرها.





على صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة، أصدار 342 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات والحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1,172 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 160 مصعداً كهربائياً.





وفي مجال النشاط التدريبي ورفع الوعي المجتمعي عقد 36 دورات تدريبية لمختلف مؤسسات القطاع العام والخاص وفرق المتطوعين ومجموعات من ربات البيوت وطلاب المدارس والجامعات، واستفاد منها 2,233 متدرباً في علوم الدفاع المدني من إسعاف أولي وإخلاء والتصرف الصحيح والسليم خلال الهزات الأرضية والزلازل، واستخدام اسطوانات الإطفاء.

رام الله - دنيا الوطن