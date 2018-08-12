دولة عربية تتفوق على دول عُظمى بقائمة الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري

رام الله - دنيا الوطناحتلت المملكة العريبة السعودية، مركزًا متقدمًا، في قائمة الدول الـ 15 الأكثر إنفاقًا على المستوى العسكري.وجاءت السعودية، في الترتيب الثالث، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى، والصين الثانية، في القائمة، حيث تفوقت على دول عُظمى كروسيا التي حلت رابعة، وكذلك فرنسا السادسة، وبريطانيا السابعة.ونشر موقع (سبوتنيك) الروسي، القائمة، حيث كانت المملكة قد صرفت خلال العام 2017، 69.4 مليار دولار على الأمور العسكرية، وجاء الإنفاق العسكري بنسبة 10% من الناتج المحلي للمملكة، وهذه هي النسبة الأكبر ضمن كل الدول الـ 15، التي شملتها القائمة.