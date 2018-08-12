الشرطة: سارق سطا على (سوبر ماركت) بالخليل وسرق دخاناً ومعسلاً

إلكترونية، بناء على ذلك تحصلت المباحث العامة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به، بحثاً عن المسروقات، وخلال عملية التفتيش عثر بداخل المنزل على كافة المسروقات.



وأكد البيان على توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة سرقة، طالت (سوبر ماركت)، في مدينة دورا جنوب الخليل، وألقت القبض على الفاعل.وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة: إنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للشرطة، تعلقت بقيام مجهول باقتحام محله ليلاً وسرقة دخان ومعسل بقيمة 20 ألف شيكل، وجهاز (لاب توب) يحوي أرصدة إلكترونية لشركات الاتصالات بقيمة 5 آلاف شيكل وجهاز الـDVR الخاص بكاميرات المراقبة، وعلى الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الحادثة، ومعرفة الفاعل.وأضاف البيان بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، والذي اعترف خلال سماع أقواله باقتحام المحل وسرقة محتوياته من دخان ومعسل وأجهزة