بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين بينهم ثلاثة أشقاء ووالدهم في بحر غزة

خاص دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، خمسة صيادين فلسطينيين في بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة.وأفاد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه تم التعرف على هوية الصيادين الخمسة، وهم: ناصر بكر (55 عاماً)، وشقيقه حسن بكر (30 عاماً)، وياسر ناصر بكر (27 عاماً)، وفضل ناصر بكر (20 عاماً)، وأحمد ناصر بكر (16 عاماً).وأشار بكر إلى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الصيادين الخمسة، بعدما وصلوا إلى مسافة 2 ميل بحري.