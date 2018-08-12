السعودية: التحالف العربي يعترض ثالث صاروخ حوثي باتجاه جازان خلال 24 ساعة





وأكد المالكي تمكن التحالف من اعتراض وتدمير الصاروخ، دون وقوع أضرار أو إصابات، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).



وجدد المتحدث اتهام إيران بدعم الحوثيين بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216، و2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي.



ومن جهتها، قالت قناة (المسيرة)، التابعة للحوثيين: "إن القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخاً باليستيا من طراز (بدر1)، على معسكر مستحدث للجيش السعودي في جازان".



ومنذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من ثلاث سنوات، دأب الحوثيون على قصف الأراضي السعودية، قائدة التحالف العربي، بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى.



وغالباً ما تعترض منظومة الدفاع الجوي السعودي صواريخ الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها صنعاء منذ 2014.



وخلفت الحرب المستمرة أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مساء أمس السبت، اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة جازان، جنوب غربي المملكة، وهو الثالث من نوعه نحو المنطقة ذاتها في غضون 24 ساعة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي قوله: "إن قوات الدفاع الجوي رصدت، مساء اليوم، إطلاق الجماعة صاروخاً باليستياً من محافظة عمران، شمالي اليمن، نحو جازان".