المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه للأردن في مواجهة الإرهاب

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية، في مواجهة الإرهاب، الذي تقوده جماعات ضلالية.





وعبر المجلس الوطني، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الأحد، تضامنه ووقوفه مع الشعب الأردني الشقيق وقيادته، وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في حربها ضد من يحاولون النيل من أمن واستقرار الأردن، لأن أمن الأردن واستقراره من أمن فلسطين واستقرارها.





وأكد "أن الأردن سيبقى عصياً على قوى الظلام والتطرف؛ ليظل قلعة حصينة، مشيراً إلى قدرة المملكة الأردنية الهاشمية على التصدي لهذه القوى المتطرفة والانتصار عليها".





وتقدم المجلس الوطني، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي شهداء الواجب، الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن بلدهم، داعيا الله عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم عظيم الصبر وحسن العزاء.

رام الله - دنيا الوطن