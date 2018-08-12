مظاهرات احتجاجية في رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة





وتجمع نحو 40 ألف شخص، أمام مكاتب الحكومة في العاصمة مساء السبت، وهم يهتفون "الاستقالة، الاستقالة" ويلوحون بعلم رومانيا، وبأعلام أوروبية.



ومازالت رومانيا من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي، وأكثرها فساداً.





وتستضيف رومانيا محطة أمريكية للدفاع الصاروخي الباليستي، ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.



ووفقاً لوكالة (رويترز)، تشهد رومانيا تجمعات سلمية بشكل متكرر منذ وصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى السلطة في أوائل 2017 ومحاولته عدم تجريم عدة جرائم فساد.



وأجاز نواب الحزب الحاكم في وقت سابق من العام الجاري تعديلات في القانون الجنائي من خلال البرلمان، مما دفع المفوضية الأوروبية، ووزارة الخارجية الأمريكية إلى إبداء قلقهما.



ويجري الطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية.

رام الله - دنيا الوطنتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين ضد الفساد في العاصمة بوخارست، والمدن الرئيسية لثاني يوم على التوالي أمس السبت، مطالبين باستقالة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.واتسمت المظاهرات بالسلمية، ولكن شرطة مكافحة الشغب، أطلقت يوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه في مواجهة حشد ضخم في وسط بوخارست، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).