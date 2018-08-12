صندوق التشغيل و"افسي الإيطالية" يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع للفئات المهمشة

رام الله - دنيا الوطنوقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، ممثلاً برئيس مجلس إدارته، وزير العمل مأمون أبو شهلا، اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة (AVSI) الإيطالية ممثلة بمديرتها فورينكا مورو لتنفيذ مشروع "مستقبلنا" لصالح الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المحافظات الشمالية.وقال أبو شهلا في كلمة له على هامش حفل التوقيع: إن المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات محلية، يهدف إلى خلق فرص عمل للفئات المهمشة في فلسطين (ذوي الاحتياجات الخاصة وعوائلهم، الحرفيين، التجمعات النسوية) في مدن أريحا، جنين، بيت لحم، الخليل، ونابلس.وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة العمل بمدينة رام الله اليوم، بحضور كل من منير شلالدة مدير المشاريع في صندوق التشغيل، ومهدي حمدان مدير العلاقات العامة، وتجنيد الأموال في الصندوق.وأضاف أبو شهلا: أن المشروع البالغة قيمته 400 ألف يورو، سيتضمن تقديم تدريبات وورش عمل توعوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمجموعات النسوية حول المشاريع الصغيرة، والسلامة المهنية، ومهارات الاتصال والتواصل في العمل، بالإضافة إلى ورشات عمل توعوية حول النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تقديم دعم مادي للحرفيين في ترميم 16 ورشة عمل لخلق بيئة عمل افضل.وتابع أبو شهلا: أن المشروع الممول من وتمويل الوكالة الايطالية للتعاون الدولي، سيدعم 70 من المشروعات النسوية بماكنات لدعم المنتوجات في مشاريعهن، كما سيتم تدريب وتشغيل مؤقت لـ 300 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح أبو شهلا، أن صندوق التشغيل، سيقوم ومن خلال المشروع بدعم 110 مشاريع صغيرة لذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ يتراوح ما بين 2000 إلى 5000 يورو، كقروض حسنة بفائدة صفرية.وأكد أبو شهلا، حرص صندوق التشغيل على تجنيد التمويل لتنفيذ المشاريع التنموية في فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة بناء على توجيهات، واهتمامات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.