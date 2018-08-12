أردوغان: من يواجهون دولة كبيرة مثل تركيا سيدفعون الثمن في منطقتنا





وأضاف: "نتعاون مع كل الدول في النقاط التي تتماشى مع مصالحنا، وفي حال معارضتها لمصالحنا نسعى لحلها عن طريق المفاوضات، لكن عندما يتعلق الأمر بمحاصرة تركيا، وإملاء أمور تتعارض مع سيادتنا، فالوضع يختلف، لا تؤاخذونا فلن نتساهل في هذا الأمر".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "إن من يواجهون دولة كبيرة مثل بلاده من أجل حسابات صغيرة، سيدفعون ثمن ذلك في "منطقتنا وفي سياساتهم"، على حد تعبيره.جاء ذلك في تغريدة لأردوغان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، حيث قال: "إن من يواجهون دولة كبيرة مثل تركيا من أجل حسابات صغيرة، مطلقًا سيدفعون ثمن ذلك في منطقتنا وفي سياساتهم.. فليس هناك أي دولة، اتبعت سياسة العداء لتركيا ونجحت فيها".وفي تغريدة منفصلة قال أردوغان: "إن تركيا بكل تأكيد ستنجح في تخطي أزمة التضخم المالي والعملة الصعبة التي يراد زجها فيها.. وإن أنجع ترياق لمواجهة هذه الألاعيب هو الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل والنمو، ومهما فعلوا لن نتخلى عن أهدافنا".وكان أردوغان قد صرح سابقاً بالتزامن مع الهبوط الحاد بسعر صرف الليرة التركية، قائلاً: "الشعب التركي الذي لا يخشى الدبابات والطائرات والمدافع والرصاص، لن يخشى مثل هذه التهديدات، ومن يظن عكس ذلك فإنه لم يعرف هذا الشعب إطلاقًا.. لا نُكن عداوة خاصة تجاه أي بلد".