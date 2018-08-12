إصابة عشرة أشخاص في إطلاق نار بمدينة مانشستر البريطانية

أصيب عشرة أشخاص بجروح ليست بالحرجة، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة مانشستر، وجرى نقلهم المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أعلنته الشرطة البريطانية.





رام الله - دنيا الوطنووصفت الشرطة، إطلاق النار بـ"الهجوم الخطير"، لكنها أوضحت أن الجروح لا تشكل خطراً على حياة المصابين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ولم تشر سلطات المدينة، إلى دوافع إطلاق النار، كما لم توضح هوية منفذيه.