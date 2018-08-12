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دولي

إصابة عشرة أشخاص في إطلاق نار بمدينة مانشستر البريطانية

إصابة عشرة أشخاص في إطلاق نار بمدينة مانشستر البريطانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرة أشخاص بجروح ليست بالحرجة، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة مانشستر، وجرى نقلهم المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أعلنته الشرطة البريطانية.

ووصفت الشرطة، إطلاق النار بـ"الهجوم الخطير"، لكنها أوضحت أن الجروح لا تشكل خطراً على حياة المصابين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ولم تشر سلطات المدينة، إلى دوافع إطلاق النار، كما لم توضح هوية منفذيه. 

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