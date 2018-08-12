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شؤون فلسطينية

أبو سلمية: وقف العلاج الكيماوي لمرضى السرطان بمستشفى الرنتيسي بغزة

أبو سلمية: وقف العلاج الكيماوي لمرضى السرطان بمستشفى الرنتيسي بغزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة، أنه تم وقف العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي.

وقال أبو سلمية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "ناشدنا الجميع لحل هذه الأزمة، ووصلنا إلى مرحلة الخط الشديد، حيث إن 80% من أدوية السرطان غير متوفرة، وخاصة عقار (نوبوجين) الذي بدونه لا يمكن تنفيذ اي من البروتوكولات العلاجية".

وأضاف: "نحن أمام وضع مأساوي وخطير، بالإضافة إلى أن هؤلاء المرضى، يُمنعون من التوجه للعلاج إلى مستشفيات القدس، والداخل الفلسطيني، والضفة الغربية".

وتابع أبو سلمية بقوله: "المرضى امام أمرين خطيرين، فإما أن ينتشر بشكل كبير، وإما أن يتوفوا، فالوضع مأساوي وخطير".

وأشار مدير مستشفى الرنتيسي، إلى أن وزارة الصحة، عندها علم بكل ما يحدث فيي قطاع غزة، وهم الذين كانوا يوردون الأدوية، لافتاً إلى أنه تم التواصل معهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة لإرسال الأدوية.

وكان أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلن في تصريح صحفي له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه تم نفاد 80% من أدوية مرض السرطان في قطاع غزة.

وأوضح أن نفاد هذه الأدوية، يجعل كافة البروتوكولات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماماً؛ مما يضع حياة المرضى على المحك.

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