اغتصاب 41 فتاة في إحدى الدول الإسلامية

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن جميع المتهمين في اغتصاب 41 فتاة من مدينة (إيرانشهر) "ذات الغالبية السنية"، تم اعتقالهم، من دون الكشف عن عددهم.وتعود القضية التي آثارت الرأي العام في البلاد، لشهر رمضان، حيث تلقت السلطات الإيرانية، شكاوى من قبل بعض أهالي المدينة عن تعرّض نحو 41 فتاة للخطف والاغتصاب، بتاريخ 16 حزيران/ يونيو الماضي.وقال رئيس الإدعاء العام في محافظة سيستان وبلوشستان، إبراهيم حميدي: إن جميع المتهمين في اغتصاب الفتيات في (إيرانشهر) تم القبض عليهم، بعدما قدم بعض أهالي الفتيات شكوى ضدهم، مبيناً أن القضية في مكتب المدعي العام، وهي قيد التحقيق والمتابعة من قبل السلطات القضائية، بحسب ما نقل موقع (إرم نيوز).وحول، إذا كان الطب الشرعي رفض وجود عمليات اغتصاب ضد الفتيات، أكد حميدي، أن الطب الشرعي لا يمكن أن يوافق أو يرفض قضية الاعتداء، لكن هذه القضية قيد البحث من قبل المحكمة، وفي نهاية الأمر، تُصادق المحكمة عليها أو ترفضها، والطب الشرعي يبحث في القضية فقط دون اتخاذ قرار.يذكر، أن (إيرانشهر) وبعض المناطق السنية في إقليم (سيستان وبلوشستان)، كانت قد شهدت احتجاجات ضد الحكومة عقب الكشف عن تعرض 41 فتاة للاختطاف والاغتصاب على يد جماعة، يُعتقد أنهم ينتمون لقوات (البسيج) التابعة للحرس الثوري.