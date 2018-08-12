هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للاعتصام والتواجد بـ (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطندعا منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، كافة أبناء شعبنا إلى التواجد والاعتصام في قرية (الخان الأحمر) ابتداء من مساء يوم غد الاثنين وحتى الثلاثاء، تزامناً مع قرار المحكمة العليا للاحتلال؛ لتحديد مصير القرية.وقال أبو رحمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، أنه تم إنجاز خطط العمل بشأن المشاركة الفاعلة للمواطنين في الفعاليات التضامنية الشعبية لحماية أهالي (الخان الأحمر) ودعماً لصمودهم وثباتهم فوق أراضيهم.