العمل: تخصيص 50 مليون دولار لتمكين الشباب من القيام بمشاريع صغيرة

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة العمل، سامر سلامة: إن تخصيص 50 مليون دولار؛ لتمكين الشباب من القيام بمشاريع صغيرة، ضمن اتفاقية عقدتها الوزارة مع بنك فلسطين، هو مؤشر كبير على اهتمام الحكومة بدعم الشباب اقتصادياً وتمكينهم.وأضاف سلامة لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، أن هذه الاتفاقية، تأتي ضمن برنامج وطني متكامل لتشغيل الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص ووزارات التربية والتعليم، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، والزراعة.