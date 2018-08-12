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الحكومة الأردنية: تم إحباط مخطط "إرهابي" كبير يستهدف المملكة

الحكومة الأردنية: تم إحباط مخطط "إرهابي" كبير يستهدف المملكة
الجيش الأردني
رام الله - دنيا الوطن
قالت جمانة غنيمات، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة: "تم إحباط مخطط إرهابي كبير، كان يستهدف المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضافت: "إنّ عمليّات البحث والتمشيط التي أجرتها القوّة الأمنيّة المشتركة في مدينة السلط، كشفت عن وجود ثلاث جثث لمسلحين تحت أنقاض المبنى المنهار"، بحسب ما جاء على موقع (الغد).
وأكّدت غنيمات، أنّ عمليّات التمشيط لا زالت مستمرّة، وأنّ جهود الأجهزة الأمنيّة المختصّة، متواصلة لحين الانتهاء من كامل المهام الأمنيّة في الموقع.

وكانت السلطات الأردنية، قد اعتقلت في وقت سابق، خمسة مسلحين عقب هجوم شهد إطلاق نار وتفجيرات، مساء السبت، وأسفر عن قتل أربعة من قوات الأمن و3 مسلحين، وانهيار مبنى مكون من عدة طوابق، وفقاً لمسؤول أمني.

وتتواصل لليوم الثاني عملية قوات الأمن الأردنية، في منطقة نقب الدبور شمالي مدينة السلط مركز محافظة البلقاء، غربي العاصمة عمان، لملاحقة مسلحة، بعد الاشتباه بتورّطها في تفجير الفحيص الذي وقع مساء الجمعة، حيث أسفرت العملية، حتى الآن عن القبض على 5 ومقتل 3 مشتبه بهم، بينما خسرت قوات الأمن 4 من عناصرها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقع الهجوم مساء السبت، في مدينة السلط، وأثار مخاوف جديدة من محاولات مسلحين شن هجمات لزعزعة استقرار الأردن.

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