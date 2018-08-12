الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوى لمرضى أورام القولون والمستقيم

رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلمأكد د.طلحة بعلوشة رئيس قسم صيدلية الاورام بمستشفى الر نتيسى للاطفال على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم جراء نفاذ أدويتهم ، وخاصة بروتوكولات FOLFOx, FOLFIRI, XELOX .وأشار الى ان استمرار نفاذها من مخازن وزارة الصحة بغزة سيعرض هؤلاء المرضى الى تراجع صحتهم نتيجة الانتظار الطويل لحين توفر العلاج ، منوها الى أن تكلفة هذه العلاجات فى السوق المحلى باهظة الثمن فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها قطاع غزة .وأوضح بأن هذا المرض اللعين لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الادوية خاصة وأن عدد من المرضى لديهم منع أمني و لا يستطيعون مغادرة قطاع غزة و بالتالي يضطرون انتظار توفير العلاج لهم في غزة مما يهدد حياتهم ، و يتسبب بمزيد منالألم و الحزن للمرضى و ذويهم.ويتساءل : الى متى هذه المأساة الإنسانية ؟ ومن يستطيع اخبار مرضى السرطان يوميا ان علاجهم غير متوفر؟؟.