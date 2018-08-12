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شاهد: بطريقة غريبة.. إحباط محاولة تهريب آلاف زجاجات الخمر إلى السعودية

شاهد: بطريقة غريبة.. إحباط محاولة تهريب آلاف زجاجات الخمر إلى السعودية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت السلطات السعودية، محاولتين لتهريب الآلاف من زجاجات الخمر، عثر عليها مخبأة بأغرب طريقة ممكنة داخل شحنتين.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "جمارك البطحاء، أحبطت تهريب أكثر من 9400 زجاجة خمر، داخل جدران أنابيب خرسانية عملاقة محمولة على شاحنات".

إلى ذلك، أوضح مدير عام جمارك البطحاء زياد البلوي، أن "الأنابيب تمت تغطيتها من الداخل بمادة عازلة، بقصد التمويه عند إجراء عمليات التفتيش".

وأشار إلى أنه، يلاحظ من خلال طريقة التهريب مدى سعي المهربين لابتكار طرق حديثة لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي الجمارك السعودية عبر جميع منافذها الجمركية، يقفون سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات.

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