رئيس (الشاباك) السابق: التسوية مع حماس (حلم).. نتنياهو يُريد الحفاظ على الكرسي

رام الله - دنيا الوطنهاجم عامي أيلون، رئيس جهاز (الشاباك) السابق، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بقوله: "إن إمكانية التسوية مع حماس حلم، ويبدو أن الشيء الأكثر ملاءمة بالنسبة للحكومة، هو الاستمرار في هذه الجولات من الحوار".وأضاف: "نتنياهو يستغل هذا الأمر، من أجل الحفاظ على الكرسي وانتخابه من جديد"، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.بدوره، انتقد أوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء، سلوك (الكابينت)، في مواجهة حركة حماس بقطاع غزة، بحسب الإذاعة ذاتها.وقال: "في الهجمات الأخيرة بغزة، كنت أتوقع من الجيش ألا يعتذر، بل يوجه ضربات قوية لرؤساء حماس، ويدمر مقارهم بالكامل".