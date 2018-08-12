إغلاق ثلاث محطات للمحروقات ومصادرة سولار مُهرب بضواحي القدس

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، وبدعم ومساندة الأمن الوطني، والخدمات الطبية، والارتباط العسكري فجر اليوم الأحد، في منطقتي الرام وقلنديا شمال مدينة القدس ثلاث محطات محروقات عشوائية، وصادرت 7000 لتر سولار مهرب، وغير قانوني.





وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية: إنه بتعليمات وتوجيهات الحكومة، وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، وبدعم ومساندة قوات (الأمن الوطني، الخدمات الطبية، الارتباط العسكري) فجر اليوم من إغلاق المحطات غير القانونية، ومصادرة الكمية المذكورة، حيث تم التحفظ على المضبوطات، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





وختم البيان، أن الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة على مروجي المحروقات المهربة والمغشوشة، لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات، حيث إن عملية الخلط والغش بمواد خطرة وكيماوية، تضر بصحة وسلامة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن