شؤون فلسطينية

الحكومة تطالب العالم بالتدخل لرفع الحصار عن غزة

الحكومة تطالب العالم بالتدخل لرفع الحصار عن غزة
رام الله - دنيا الوطن
جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، مطالبة العالم بالتدخل العاجل، والضغط على حكومة الاحتلال؛ لرفع الحصار الجائر عن أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشدد المتحدث الرسمي، في بيان اليوم الأحد، على أن النداء التحذيري القائل بوقف المصانع وانهيار القطاعات الحياتية، الذي أطلقه القطاع، يستدعي تحركاً عالمياً، أحد عناوينه تحمل المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته ومنظماته مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه أهلنا وأبناء شعبنا.

وأكد أن الحصار الاحتلالي الإسرائيلي والانقسام، أساس المخاطر الكبرى، التي باتت تفرض تهديداً على وجود أبناء شعبنا وعلى المصالح الوطنية العليا، ويشكل الاحتلال والانقسام السبب وراء استمرار تعقيد المشهد الفلسطيني على كافة المستويات.

وشدد المتحدث الرسمي على أن المخرج الوحيد من المأزق الداخلي الحالي، هو استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام المبني على أساس تمكين الحكومة بشكل كامل وشامل وإكمال إنجاز خطواته، كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية.

وحمّل المتحدث الرسمي، المسؤولية الكاملة والتبعات الوطنية والأخلاقية والدينية والقانونية لمن يرفض تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام من أجل شعبنا وقضيتنا، ومن أجل توحيد الصف الفلسطيني؛ لمواجهة تحديات الاحتلال، والتحديات الاستعمارية الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن بعض أطراف الانقسام يفضلون الهروب من تحقيق المصالحة الوطنية، تحت إطلاق ستار دخان من الشعارات الزائفة التي يعتقدون أنها تخفي حقيقة حصار الاحتلال الرهيب للقطاع، وسط ذرف دموع الكيد والمناكفة والصراخ التضليلي، بأن القيادة والحكومة لا تعير انتباهاً لحال أهلنا في قطاع غزة، الأمر الذي يضيف مخاطر أخرى، وعوامل تهديد جديدة للمشروع الوطني برمته.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع سفر 5 مواطنين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 5 مواطنين من (معبر الكرامة)

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للاعتصام والتواجد بـ (الخان الأحمر)

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للاعتصام والتواجد بـ (الخان الأحمر)

العمل: تخصيص 50 مليون دولار لتمكين الشباب من القيام بمشاريع صغيرة

العمل: تخصيص 50 مليون دولار لتمكين الشباب من القيام بمشاريع صغيرة

محيسن: بعض العرب يتدخلون لطرح أفكار بغزة لا يقبلها أحد حتى حماس

محيسن: بعض العرب يتدخلون لطرح أفكار بغزة لا يقبلها أحد حتى حماس

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوى لمرضى أورام القولون والمستقيم

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوى لمرضى أورام القولون والمستقيم

إغلاق ثلاث محطات للمحروقات ومصادرة سولار مُهرب بضواحي القدس

إغلاق ثلاث محطات للمحروقات ومصادرة سولار مُهرب بضواحي القدس

الإحصاء: بطالة الخريجين الشباب تجاوزت 55% في فلسطين

الإحصاء: بطالة الخريجين الشباب تجاوزت 55% في فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر 5 مواطنين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 5 مواطنين من (معبر الكرامة)

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للاعتصام والتواجد بـ (الخان الأحمر)

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدعو للاعتصام والتواجد بـ (الخان الأحمر)

العمل: تخصيص 50 مليون دولار لتمكين الشباب من القيام بمشاريع صغيرة

العمل: تخصيص 50 مليون دولار لتمكين الشباب من القيام بمشاريع صغيرة

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوى لمرضى أورام القولون والمستقيم

الصحة بغزة: توقف بروتوكولات العلاج الكيماوى لمرضى أورام القولون والمستقيم

إغلاق ثلاث محطات للمحروقات ومصادرة سولار مُهرب بضواحي القدس

إغلاق ثلاث محطات للمحروقات ومصادرة سولار مُهرب بضواحي القدس

الحكومة تطالب العالم بالتدخل لرفع الحصار عن غزة

الحكومة تطالب العالم بالتدخل لرفع الحصار عن غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة

منوعات

صور: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

صور: محمد عساف وعهد التميمي يشعلان أجواء رام الله الليلة

شاهد: الملابس &#34;المثيرة&#34; للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

شاهد: الملابس "المثيرة" للفنانات المصريات.. هل أصبحت نهجهن للفت الأنظار؟

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حسام حبيب يردّ اعتبار شيرين عبدالوهاب بالقبل والأحضان

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

حليمة بولند تتعرض للتحرش في أذربيجان.. وردة فعل والدتها مُلفت

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: &#34;البنت كبرت&#34;

ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها: "البنت كبرت"

حلا شيحا تُقحم نساء &#34;سوريا والعراق&#34; في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

حلا شيحا تُقحم نساء "سوريا والعراق" في معركتها مع منتقدي خلعها للحجاب

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

مقتل نجمة باكستانية رمياً بالرصاص على يد زوجها

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ &#34;انفجار الفحيص&#34; على خشبة المسرح

شاهد ردة فعل صابر الرباعي فور تلقيه نبأ "انفجار الفحيص" على خشبة المسرح

الموجي الصغير: الرئيس &#34;عرفات&#34; اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

الموجي الصغير: الرئيس "عرفات" اتصل بوالدي بسبب موقفه من إسرائيلي عرض شراء ألحانه

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

ماذا قالت شمس البارودي عن خلع حلا شيحا للحجاب؟

عربي

السعودية تعترض صاروخين باليستيين وتحقق بغارات صعدة

السعودية تعترض صاروخين باليستيين وتحقق بغارات صعدة

مقتل ثلاثة من رجال الأمن الأردني والقبض على إرهابيين مُتهمين بتفجير الفحيص

مقتل ثلاثة من رجال الأمن الأردني والقبض على إرهابيين مُتهمين بتفجير الفحيص

هل سيزور العبادي طهران وأنقرة الأسبوع المقبل ؟

هل سيزور العبادي طهران وأنقرة الأسبوع المقبل ؟

سفينة &#34;اكواريوس&#34; الليبية لا تزال في عرض البحر وعلى متنها 141 شخصاً

سفينة "اكواريوس" الليبية لا تزال في عرض البحر وعلى متنها 141 شخصاً