عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.يشار إلى أن المسجد الأقصى، شهد قبل عدة أيام توتراً، بعد أن اقتحم عشرات المستوطنين باحاته، وأعلنوا إغلاق أبوابه، مما دفع الفلسطينيين للاعتصام أمام باب الأسباط، حيث أُجبرت قوات الاحتلال على إعادة فتحه بعد ساعات.