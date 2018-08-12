وزير إسرائيلي: لم نُوقّع على اتفاق وقف إطلاق نار مع حماس

رام الله - دنيا الوطنأكد الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن إسرائيل لم تُوقع على اتفاق وقف إطلاق نار، مع حركة حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء جولة التصعيد الأخيرة.وقال شتاينس: نحتفظ بحقنا في الرد على أية هجمات قد تحدث من قبل حركة حماس، في غلاف قطاع غزة، بما في ذلك انطلاق البالونات الحارقة من غزة، والدليل على ذلك أن الجيش لا يزال يستهدف مطلقي البالونات لغاية الأمس.وأضاف: في الجولة الأخيرة، ألحقنا الضرر البالغ بالصناعات العسكرية لحماس، ومنها الطائرات المسيرة والصواريخ، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي، سيسير على ذات المنوال.بدوره، انتقد الوزير أوفير أكونيس، سلوك المجلس السياسي الأمني المصغر (كابينت) وقراراته في مواجهة حماس، مضيفًا: في الهجمات الأخيرة في غزة، كنت أتوقع من الجيش ألا يعتذر بل يوجه ضربات قوية لرؤساء حماس ويدمر مقارهم بالكامل.يذكر، أن الجيش الإسرائيلي، استهداف عشرات الأهداف المدنية والعسكرية في قطاع غزة، إضافة لمنازل المواطنين خلال جولة التصعيد الأخيرة، فيما ردت المقاومة الفلسطينية، بقصف مستوطنات غلاف غزة.