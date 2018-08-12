نائب هندي يتنكر في زي "هتلر" أثناء جلسة بالبرلمان ويكشف السبب



وأكد "سيفابراساد"، أن ظهوره بهذا الشكل أمام المشرعين كان بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مفادها أنه لا ينبغي عليه اتباع نهج هتلر ولا بد له من الالتزام بوعوده بتقديم تمويل أكبر إلى ولاية أندرا برديش.





يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها هذا النائب إلى التنكر من أجل توضيح مواقفه السياسية المتعلقة بوضع ولايته.









وعند مدخل البرلمان، رفع النائب يده أمام الصحافيين بالتحية النازية، ولم يتسبب حضوره بأي جدل أو احتجاجات ملموسة من قبل النواب الآخرين.