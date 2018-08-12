دولي

نائب هندي يتنكر في زي "هتلر" أثناء جلسة بالبرلمان ويكشف السبب

نائب هندي يتنكر في زي "هتلر" أثناء جلسة بالبرلمان ويكشف السبب
نارامالي سيفابراساد
رام الله - دنيا الوطن
تنكر الممثل السينمائي السابق والمشرع الهندي، نارامالي سيفابراساد بزي زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، أثناء جلسة للبرلمان، وذلك كإجراء معارض لسياسات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. 

وعند مدخل البرلمان، رفع النائب يده أمام الصحافيين بالتحية النازية، ولم يتسبب حضوره بأي جدل أو احتجاجات ملموسة من قبل النواب الآخرين.

وأكد "سيفابراساد"، أن ظهوره بهذا الشكل أمام المشرعين كان بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مفادها أنه لا ينبغي عليه اتباع نهج هتلر ولا بد له من الالتزام بوعوده بتقديم تمويل أكبر إلى ولاية أندرا برديش. 

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها هذا النائب إلى التنكر من أجل توضيح مواقفه السياسية المتعلقة بوضع ولايته.



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