قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة





جاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق الضفة الغربية.





يشار إلى أن قوات الاحتلال، تواصل اعتقالاتها بحق المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية، وتصادر آلاف الشواكل بزعم أنها مخصصة لدعم العمليات.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.