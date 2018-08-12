الأحد: الجو غائم جزئياً إلى صافٍ ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.





الاثنين 2018/08/13: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





الثلاثاء 2018/08/14: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-21 29-19 28-19 بيت لحم 30-21 29-19 28-19 رام الله والبيرة 28-20 27-18 26-18 طولكرم 31-25 30-24 29-24 نابلس 32-22 31-20 30-20 قلقيلية 31-25 30-24 29-24 جنين 34-24 33-22 32-22 سلفيت 30-21 29-19 28-19 طوباس 34-24 33-22 32-22 روابي 31-21 30-19 29-19 الخليل 29-20 28-18 27-18 غزه 30-26 29-25 28-25 أريحا 40-28 39-26 38-26 خانيونس 30-26 29-25 28-25 الأغوار الشمالية 38-26 37-24 36-24 رفح 31-25 30-24 29-24

رام الله - دنيا الوطنهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة، خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الاربعاء 2018/08/15: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: