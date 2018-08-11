الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية الولجة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المدخل الرئيسي لقرية الولجة شمال غرب بيت لحم.





وأفاد الناشط إبراهيم عوض الله، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية بصورة مفاجئة، وأغلقت مدخلها الرئيسي ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.





وتابع عوض الله أن الاحتلال نصب حاجزا آخر قرب مسجد الهدى وعلى الطريق الموصل لمقر المجلس القروي، إضافة لانتشار أعداد كبيرة من الجنود في المنطقة الجبلية المحاذية للمسجد والشروع بعملية تفتيش واسعة فيها، وسط إطلاق القنابل الضوئية.

رام الله - دنيا الوطن