صحة غزة: توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان لاستنفاد العلاج

رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحة غزة، مساء اليوم السبت، عن توقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي.وأوضحت في بيان مقتضب، إنه سيتم توقف تنفيذ العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي بدءاً من صباح غد الاحد، بسبب نفاد العلاج الكيماوي بالاضافة الى نفاد عقار (النوبوجين) المستخدم لرفع المناعة لدى مرضى، مما يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي ان لم يتم انهاء الازمة الدوائية لهم بشكل فوري.